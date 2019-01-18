18.01.2019 15:56

В Карпатах задержали «харьковских гастролеров», которые обворовывали авто (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские прикарпатья задержали харьковчан, которые обворовывали автомобили.



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По данным правоохранителей, полицейские задержали «на горячем» трех мужчин, которые пытались обокрасть автомобиль. Задержанные - жители Харькова в возрасте от 23 до 28 лет. В одном злоумышленника расследуется уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) УК.

Установлено, что преступники с помощью сканирования дверей проникали в автомобили. У них изъяли похищенные вещи, мобильные телефоны, компьютерную технику, денежные средства, травматический пистолет, номерные знаки и орудия совершения преступлений.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 КПУ Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 185 (кража) УК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.