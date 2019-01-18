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18.01.2019  17:17   

Труп под диваном: в квартире на Алексеевке найдена мертвая женщина

Тело было обнаружено в одном из домов по проспекту Победы.


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Как сообщает NewsRoom, 17 января в Шевченковском районе Харькова в арендованной квартире на проспекте Победы обнаружили труп женщины, завернутый в покрывало и спрятанный за диваном. 
 
В четверг вечером правоохранители получили сообщение от анонима о трупе в девятиэтажном жилом комплексе.
 
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа нашла в квартире тело неизвестной.
 
Хозяин жилья признался, что с ноября сдавал помещение мужчине 1975 года рождения и последний раз проверял порядок 10 января.
 
Силовики изъяли вещественные доказательства и приступили к поискам предполагаемого злоумышленника.
 
В тот же день подозреваемого задержали в Киеве. По предварительной информации, он является гражданином РФ и находится в международном розыске за совершение убийства на территории своей родины.
 
Кроме того, полицейским удалось установить личность жертвы - ею оказалась жительница Сум 1976 года рождения.
 
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство").
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  труп на алексеевке, убийство рецидивистом, харьков
 
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