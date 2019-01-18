Главная Новости Криминал и происшествия Обещал закрыть производство за взятку. Прокуратура разоблачила майора-полицейского в получении неправомерной выгоды (фото)
18.01.2019  18:40   

Обещал закрыть производство за взятку. Прокуратура разоблачила майора-полицейского в получении неправомерной выгоды (фото)

Следователи прокуратуры области совместно с Харьковским управлением Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды оперуполномоченного одного из районных отделов полиции.


://khar.gp.gov.ua
Как рассказал начальник управления прокуратуры области Сергей Перепелица, 37-летнего полицейского задержали в рамках проведения негласных следственных действий.
 
По данным следствия, правоохранитель требовал и получил средства от фигуранта уголовного производства по факту кражи. Подозреваемый в указанном производстве не поделил рабочее оборудование с бывшей бизнес-партнершей. Чтобы человек мог беспрепятственно получить спорное оборудование и пользоваться им, полицейский предложил ему «решить вопрос» за 500 долл.
 
Оговоренную сумму бизнесмен передал милиционеру в начале ноября прошлого року.Писля этого полицейский предложил посодействовать в закрытии уголовного производства. Такие услуги он «оценил» в 20 тыс. Грн. Средства предприниматель передавал оперуполномоченному тремя траншами.
 
При получении последнего в сумме 10 тыс. Грн, майора полиции разоблачили «на горячем».
 
Сейчас милиционер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное повторно, соединенное с вымогательством). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, прокуратура, коррупция, взятка
 
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