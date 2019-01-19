19.01.2019 08:29

Раненый в Харькове офицер расследовал убийство «Сармата», - Аброськин

Раненый в Харькове офицер полиции Алексей Логвиненко остается в реанимации. Его начальник поблагодарил на своей странице врачей за усердие.



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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, раненый - офицер отдела Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины подполковник полиции Алексей Логвиненко. Он остается в реанимационном отделении харьковской больницы и продолжает бороться за свою жизнь.

«Спасибо Харьковском врачам, которые круглосуточно уже третьи сутки делают все возможное, чтобы маленькие дети не потеряли отца», - написал Аброськин.

Он отметил, что Логвиненко - один из лучших офицеров уголовного розыска Национальной полиции Украины. «В последнее время он и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершали в различных областях нашей стране» , - добавил Аброськин.