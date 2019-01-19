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19.01.2019  10:40   

На трассе в Харькове столкнулись грузовики: Есть пострадавшие

В Харькове в результате дорожного происшествия пострадали оба водителя


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 18 января около 10:30 патрульные получили сообщение о ДТП на трассе М-18.

По предварительной информации, участниками аварии стали грузовые автомобили МАЗ и "Газель".

В результате ДТП пострадали водители обоих авто, их госпитализировали.

Материалы аварии оформляла следственно-оперативная группа.

Источник:   Партульная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, трасса, грузовик, харьков, маз, газель
 
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