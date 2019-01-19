На трассе в Харькове столкнулись грузовики: Есть пострадавшие

В Харькове в результате дорожного происшествия пострадали оба водителя
По данным полиции, 18 января около 10:30 патрульные получили сообщение о ДТП на трассе М-18.
По предварительной информации, участниками аварии стали грузовые автомобили МАЗ и "Газель".
В результате ДТП пострадали водители обоих авто, их госпитализировали.
Материалы аварии оформляла следственно-оперативная группа.
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