Харьковчанин нанес тяжкие телесные повреждения своей сожительнице

Работники Шевченковского отдела полиции задержали за совершение преступления 38-летнего мужчину.
16 января в полицию поступило сообщение от медицинских работников о доставке в больницу 56-летней женщины с многочисленными ушибами тела и закрытой травмой живота.
Оперативники Шевченковского отдела полиции задержали мужчину за совершение преступления 38-летнего сожителя потерпевшей.
Установлено, что в тот день между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленник избил ее.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.
Следственные действия продолжаются.
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