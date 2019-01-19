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19.01.2019  11:22   

Харьковчанин нанес тяжкие телесные повреждения своей сожительнице

Работники Шевченковского отдела полиции задержали за совершение преступления 38-летнего мужчину.


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16 января в полицию поступило сообщение от медицинских работников о доставке в больницу 56-летней женщины с многочисленными ушибами тела и закрытой травмой живота.

Оперативники Шевченковского отдела полиции задержали мужчину за совершение преступления 38-летнего сожителя потерпевшей.

Установлено, что в тот день между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленник избил ее.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.  

Следственные действия продолжаются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, прокуратура, увечья, сожительница
 
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