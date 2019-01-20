20.01.2019 09:30

Полиция проводит проверки по фактам нарушений правил размещения агитационной информации в центральных районах Харьков и пригороде

С начала года полицейские зафиксировали семь сообщений о нарушениями законодательства при размещении на билбордах материалов предвыборной агитации.



// facebook

По предварительным данным, агитационная информация не содержала никаких выходных данных о заказчике, ответственного за печать, количество экземпляров и другие выходные данные.

Указанные нарушения были выявлены в Изюмском, Змиевском, Купянском, Сахновщинском районах Харьковской области и в Шевченковском и Московском районах города Харькова.

Все сообщения зарегистрированы в журнале заявлений и сообщений соответствующих районных отделов полиции. Проводятся проверки фактов, изложенных в обращениях.

Сотрудниками Змиевского отдела полиции по результатам проверки составлен административный протокол по ч. 2 ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении частного предпринимателя - владельца билборда.