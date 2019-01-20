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20.01.2019  09:30   

Полиция проводит проверки по фактам нарушений правил размещения агитационной информации в центральных районах Харьков и пригороде

С начала года полицейские зафиксировали семь сообщений о нарушениями законодательства при размещении на билбордах материалов предвыборной агитации.


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По предварительным данным, агитационная информация не содержала никаких выходных данных о заказчике, ответственного за печать, количество экземпляров и другие выходные данные. 

Указанные нарушения были выявлены в Изюмском, Змиевском, Купянском, Сахновщинском районах Харьковской области и в Шевченковском и Московском районах города Харькова.

Все сообщения зарегистрированы в журнале заявлений и сообщений соответствующих районных отделов полиции. Проводятся проверки фактов, изложенных в обращениях.

Сотрудниками Змиевского отдела полиции по результатам проверки составлен административный протокол по ч. 2 ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении частного предпринимателя - владельца билборда.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков, шевченковский, пригород, бигборд, агитация, протокол
 
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