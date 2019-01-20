Патрульные в районе Героев Труда обезвредили налетчика с отверткой (ФОТО)

Злоумышленником оказался 31-летний ранее судимый за имущественные преступления уроженец города Сумы
Событие произошло 19 января около 8:30 по переулку Затоковской. Налетчик, угрожая отверткой 27-летней харьковчанке, завладел ее сумкой, кошельком с денежными средствами и мобильным телефоном.
Мужчина задержан работниками Киевского отдела полиции в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. И вам, и окружающим будет легче найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты.
В субботу нас ждет резкое снижение температуры, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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