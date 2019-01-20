Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные в районе Героев Труда обезвредили налетчика с отверткой (ФОТО)
20.01.2019  12:12   

Патрульные в районе Героев Труда обезвредили налетчика с отверткой (ФОТО)

Злоумышленником оказался 31-летний ранее судимый за имущественные преступления уроженец города Сумы


://hk.npu.gov.ua

Событие произошло 19 января около 8:30 по переулку Затоковской. Налетчик, угрожая отверткой 27-летней харьковчанке, завладел ее сумкой, кошельком с денежными средствами и мобильным телефоном.

Мужчина задержан работниками Киевского отдела полиции в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  разбой, отвертка, харьков, героев труда, сумука, мобильный, полиция, задержание, подозрение
 
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