20.01.2019 15:15

Пригород Харькова: при взрыве котла в частном доме пострадал человек

20 января в 1:43 на номер «101» поступило сообщение о том, что в с. Высокий на ул. Дружбы, 10 в частном домовладении произошел взрыв котла на твердом топливе, без последующего горения.



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К месту происшествия немедленно выехал 67-й пожарно-спасательное подразделение ГСЧС из г. Пивденный.



В результате этого взрыва пострадал хозяин дома мужчина, 1948 года рождения. Он получил травмы и телесные повреждения и нуждался в медицинской помощи.



Каретой скорой он был госпитализирован в областную больницу.



Причина возникновения взрыва устанавливается.