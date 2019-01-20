Главная Новости Криминал и происшествия Пригород Харькова: при взрыве котла в частном доме пострадал человек
20.01.2019  15:15   

Пригород Харькова: при взрыве котла в частном доме пострадал человек

20 января в 1:43 на номер «101» поступило сообщение о том, что в с. Высокий на ул. Дружбы, 10 в частном домовладении произошел взрыв котла на твердом топливе, без последующего горения.


// facebook

К месту происшествия немедленно выехал 67-й пожарно-спасательное подразделение ГСЧС из г. Пивденный.

В результате этого взрыва пострадал хозяин дома мужчина, 1948 года рождения. Он получил травмы и телесные повреждения и нуждался в медицинской помощи.

Каретой скорой он был госпитализирован в областную больницу.

Причина возникновения взрыва устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пригород, харьков, высокий, котел, твердотопливный, взрыв
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.01 Криминал и происшествия Полиция проводит проверки по фактам нарушений правил размещения агитационной информации в центральных районах Харьков и пригороде 18.01 Криминал и происшествия В одном из дворов харьковщины хозяева нашли труп бешенной лисы – в городе объявили карантин 21.12 Криминал и происшествия За краденый забор сами попали «за забор» (ФОТО)
 
 

Видео

40 метров 49 сантиметров. Харьковская ёлка официально самая большая в Украине
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 