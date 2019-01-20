На Холодной Горе Мeрсeдeс переехал женщину-пешехода

Гороскоп по знакам Зодиака на 20 января Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы. А вот в деловых вопросах будьте готовы к тому, что все отношения будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 21 января День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.