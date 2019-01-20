На Холодной Горе Мeрсeдeс переехал женщину-пешехода

В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала женщина
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 19 января, около 17:20 полицейские получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на улице Полтавский Шлях, 152.
По предварительной информации, водитель авто "Мeрсeдeс" совершил наезд на женщину-пешехода.
Пострадавшую медики отправили в больницу. Для установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы. А вот в деловых вопросах будьте готовы к тому, что все отношения будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий.
День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.
В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция: в один из воскресных дней января отмечается Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта.
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