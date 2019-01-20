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20.01.2019  18:18   

На Холодной Горе Мeрсeдeс переехал женщину-пешехода

В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала женщина


://kh.depo.ua

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 19 января, около 17:20 полицейские получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на улице Полтавский Шлях, 152.

По предварительной информации, водитель авто "Мeрсeдeс" совершил наезд на женщину-пешехода.

Пострадавшую медики отправили в больницу. Для установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, харьков, холодная гора, порлиция, протокол, жертва
 
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