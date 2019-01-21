Главная Новости Криминал и происшествия В переходе на ХТЗ продали телефон убитой Алисы Онищук (ФОТО)
21.01.2019  09:35   

В переходе на ХТЗ продали телефон убитой Алисы Онищук (ФОТО)

Неизвестный мужчина продал телефон, принадлежавший убитой 15-летней девушке Алисе Онищук, в переходе станции метро «Индустриальная».


// Facebook

Об этом говорится в ориентировке, размещенной на странице Московского отдела полиции ГУ ЧП Украины в Харьковской области.
https://www.facebook.com/photos/a.381281772049002/1120986208078551/?type=3&theater

«13 декабря 2018 года неустановленный мужчина продал похищенный мобильный телефон убитой А.В. Онищук Xiaomi Redmi Note 2 в один из торговых киосков в переходе станции метро «Индустриальная». Приметы неизвестного: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост около 185 см. Был одет в темную вязаную спортивную шапку без надписей, черную зимнюю куртку (пуховик)», – говорится в ориентировке.

Правоохранители просят всех, кому известна какая-либо информация о указанного мужчины, сообщить об этом по телефонам: 102, 705-93-00, 705-93-63.

Напомним, что  девушка пропала 2 ноября, а на следующий день было обнаружено ее тело. Девочка была изнасилована и задушена неизвестным. Опубликованы приметы и фоторобот предполагаемого убийцы. На вид подозреваемому 35-40 лет, рост около 187 сантиметров, худощавое телосложение. Мужчина также забрал рюкзак с личными вещами жертвы, сейчас портфель также пытаются найти. Идет расследование.Нацгвардия и полиция обыскивали лесопосадку, в которой произошло преступление.

Тэги:  убийство, школьница, харьков, полиция
 
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