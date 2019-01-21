Главная Новости Криминал и происшествия Два Lanos’a глубокой ночью не поделили дорогу на Павловом Поле
21.01.2019  10:26   

Два Lanos’a глубокой ночью не поделили дорогу на Павловом Поле

Столкновение произошло 20 января около 2:35 на ул. Отакара Яроша, 9А.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали два автомобиля марки Daewoo Lanos, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

На одного из водителей полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП о нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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