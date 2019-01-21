Два Lanos’a глубокой ночью не поделили дорогу на Павловом Поле

Столкновение произошло 20 января около 2:35 на ул. Отакара Яроша, 9А.
Участниками ДТП стали два автомобиля марки Daewoo Lanos, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
На одного из водителей полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП о нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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