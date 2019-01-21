21.01.2019 10:56

Заброшенный дом в Харькове не пережил очередной снегопад

В Московском районе под тяжестью снега обрушилась крыша нежилого дома.



// Нацполиция

О случившемся в Московский отдел полиции сообщили вечером 20 января прохожие.



По адресу выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что по улице Халтурина под давлением большого количества снега обрушилась крыша бывшего боксерского клуба, не эксплуатировавшегося в течение длительного времени.

Пострадавших в результате происшествия нет.



Информация внесена в журнал единого учета, все обстоятельства происшествия выясняются.