Заброшенный дом в Харькове не пережил очередной снегопад

В Московском районе под тяжестью снега обрушилась крыша нежилого дома.
О случившемся в Московский отдел полиции сообщили вечером 20 января прохожие.
По адресу выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что по улице Халтурина под давлением большого количества снега обрушилась крыша бывшего боксерского клуба, не эксплуатировавшегося в течение длительного времени.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Информация внесена в журнал единого учета, все обстоятельства происшествия выясняются.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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