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21.01.2019  10:56   

Заброшенный дом в Харькове не пережил очередной снегопад

В Московском районе под тяжестью снега обрушилась крыша нежилого дома.


// Нацполиция

О случившемся в Московский отдел полиции сообщили вечером 20 января прохожие.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что по улице Халтурина под давлением большого количества снега обрушилась крыша бывшего боксерского клуба, не эксплуатировавшегося в течение длительного времени.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Информация внесена в журнал единого учета, все обстоятельства происшествия выясняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  обвалилась крыша, гсчс, харьков
 
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