21.01.2019 11:28

Азиаты, организовавшие канал переправки нелегалов в Украину, постанут перед Киевским райсудом Харькова

Прокуратура области направила в Киевский районный суд г.. Харькова обвинительный акт в отношении участников организованной группы по подозрению в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).



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Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, преступную группу в начале прошлого года организовал и возглавил 42-летний выходец из Таджикистана. К делу он привлек нескольких знакомых.

По данным следствия, сообщники переправляли через украинскую границу нелегалов с территории Российской Федерации. Организатор незаконного бизнеса подыскивал клиентов для нелегальной переправы. Еще один участник группы - 24-летний житель Луганщины - непосредственно переправлял людей с территории РФ за границу вне государственного контроля. Третий сообщник - 28-летний казах - перевозил нелегалов в Харьков на собственном автомобиле, минуя стационарные пункты пропуска.

Далее некоторые из мигрантов оставался на территории Украины, другие - направлялись в страны ЕС. По данным следствия, мужчины незаконно переправляли через государственную границу граждан Сомали, Афганистана, Вьетнама, в том числе - с малолетними детьми.

Разоблачили злоумышленников весной 2018 года.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 9 лет лишения свободы.