Азиаты, организовавшие канал переправки нелегалов в Украину, постанут перед Киевским райсудом Харькова

Прокуратура области направила в Киевский районный суд г.. Харькова обвинительный акт в отношении участников организованной группы по подозрению в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, преступную группу в начале прошлого года организовал и возглавил 42-летний выходец из Таджикистана. К делу он привлек нескольких знакомых.
По данным следствия, сообщники переправляли через украинскую границу нелегалов с территории Российской Федерации. Организатор незаконного бизнеса подыскивал клиентов для нелегальной переправы. Еще один участник группы - 24-летний житель Луганщины - непосредственно переправлял людей с территории РФ за границу вне государственного контроля. Третий сообщник - 28-летний казах - перевозил нелегалов в Харьков на собственном автомобиле, минуя стационарные пункты пропуска.
Далее некоторые из мигрантов оставался на территории Украины, другие - направлялись в страны ЕС. По данным следствия, мужчины незаконно переправляли через государственную границу граждан Сомали, Афганистана, Вьетнама, в том числе - с малолетними детьми.
Разоблачили злоумышленников весной 2018 года.
Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 9 лет лишения свободы.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
влажн.:
давл.:
ветер: