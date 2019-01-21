Поиски харьковчанина продолжались всю ночь – в 11.00, в понедельник, вышел на связь потерявшийся лыжник

В Карпатах со вчерашнего вечера продолжались поиски пропавшего 35-летнего лыжника из Харькова.
По словам начальника ГПСО с. Нижние Ворота аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧНС Украины в Закарпатской области Василия Райчинца, сообщение о его исчезновении поступило к спасателям около 23 часов 20 января от жены туриста. Были привлечены спасательно-поисковые бригады ДСНС.
Сегодня около 11:00 мужчина смог выйти на на связь.
И, как только стало известно корреспондентам 0312. ua , которые именно находятся в районе поисков, харьковский лыжник сам спустился в село Березник и уже находится в руках спасателей и медиков.
О серьезных травмах не сообщается.
Известно только, что во время спуска туристу пришлось пересекать несколько рек, поэтому добрался до места спасения он уже в мокрой одежде. Однако обморожений, к счастью, не получил.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
влажн.:
давл.:
ветер: