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21.01.2019  12:57   

Поиски харьковчанина продолжались всю ночь – в 11.00, в понедельник, вышел на связь потерявшийся лыжник

В Карпатах со вчерашнего вечера продолжались поиски пропавшего 35-летнего лыжника из Харькова.


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По словам начальника ГПСО с. Нижние Ворота аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧНС Украины в Закарпатской области Василия Райчинца, сообщение о его исчезновении поступило к спасателям около 23 часов 20 января от жены туриста. Были привлечены спасательно-поисковые бригады ДСНС.

Сегодня около 11:00 мужчина смог выйти на на связь.

И, как только стало известно корреспондентам 0312. ua , которые именно находятся в районе поисков, харьковский лыжник сам спустился в село Березник и уже находится в руках спасателей и медиков.

О серьезных травмах не сообщается.

Известно только, что во время спуска туристу пришлось пересекать несколько рек, поэтому добрался до места спасения он уже в мокрой одежде. Однако обморожений, к счастью, не получил.

Источник:   0312.ua
 Тэги:  карпаты, лыжник, харьков, поиск, телефон
 
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