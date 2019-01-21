Главная Новости Криминал и происшествия Воры-рецидивисты обокрали харьковчанина на 50 тысяч гривен (ФОТО)
21.01.2019  14:16   

Воры-рецидивисты обокрали харьковчанина на 50 тысяч гривен (ФОТО)

Особенно падкими они оказались на металлические изделия и бытовую технику.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 января в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение от 41-летнего мужчины о совершении кражи электрического водонагревателя, различных металлических изделий и бытового оборудования из территории его частного домовладения на улице прохладно.
 
 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленников удалось установить.  Ими оказались 31 и 32-ричниранише судимы за имущественные преступления харьковчане.  По словам самих злоумышленников, к жилому помещению они проникли путем взлома дверных запоров.  Часть похищенного мужчины успели сдать в пункт приема металлолома, а полученные средства потратили на собственные нужды.  Остальное имущество полицейские вернули владельцу.
 
По данному факту следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст.  185 (кража) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, прохладная, харьков
 
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