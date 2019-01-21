21.01.2019 14:16

Воры-рецидивисты обокрали харьковчанина на 50 тысяч гривен (ФОТО)

Особенно падкими они оказались на металлические изделия и бытовую технику.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 января в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение от 41-летнего мужчины о совершении кражи электрического водонагревателя, различных металлических изделий и бытового оборудования из территории его частного домовладения на улице прохладно.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленников удалось установить. Ими оказались 31 и 32-ричниранише судимы за имущественные преступления харьковчане. По словам самих злоумышленников, к жилому помещению они проникли путем взлома дверных запоров. Часть похищенного мужчины успели сдать в пункт приема металлолома, а полученные средства потратили на собственные нужды. Остальное имущество полицейские вернули владельцу.

По данному факту следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.