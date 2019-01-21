Рецидивист ограбил женщину в Новобаварском районе

Злоумышленника задержали патрульные
«Неизвестный ударил женщину и открыто завладел ее сумкой с документами и денежными средствами», – вызов такого содержания получили патрульные около 22:40 20 января.
Нападение произошло в Новобаварском районе города.
По «горячим следам» полицейские обнаружили мужчину, вероятно причастного к преступлению. Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Как стало известно, задержанный гражданин ранее судимый по ст. 186 УК («Грабеж») и ст. 187 УК ( «Разбой»).
Ведется следствие.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
влажн.:
давл.:
ветер: