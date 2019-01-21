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21.01.2019  14:31   

Рецидивист ограбил женщину в Новобаварском районе

Злоумышленника задержали патрульные


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«Неизвестный ударил женщину и открыто завладел ее сумкой с документами и денежными средствами», – вызов такого содержания получили патрульные около 22:40 20 января.

Нападение произошло в Новобаварском районе города.

По «горячим следам» полицейские обнаружили мужчину, вероятно причастного к преступлению. Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Как стало известно, задержанный гражданин ранее судимый по ст. 186 УК («Грабеж») и ст. 187 УК ( «Разбой»).

Ведется следствие.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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