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21.01.2019  15:19   

24-летняя мошенница обокрала старушку (ФОТО)

Рецидивистка вошла в доверие к бабушке и украла ее сбережения.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, к копам поступило сообщение от 80-летней жительницы районного центра о том, что из ее квартиры пропали деньги.
 
Выяснять обстоятельства исчезновения средств взялись сотрудники уголовного розыска. Полицейские установили, что накануне к пенсионерке заходила женщина. Потерпевшая знала ее заочно и без колебаний впустила в дом.
 
В свое время гостя помогала продать всякий хлам и снова пришла предлагать свои услуги. Именно после ее визита из квартиры пропали деньги.
 
Оперативники провели ряд необходимых мероприятий и установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 24-летняя ранее судимая за имущественные преступления жительница Балаклеи. Женщина призналась в содеянном. Похищенные деньги сразу же потратила на собственные нужды.
 
Следователем возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
Полицейские предупреждают граждан, не доверяйте незнакомцам и не пускайте их в собственных домов. Злоумышленники могут представляться сотрудниками различных социальных, коммунальных служб, предлагать дешевый товар или даже выгодный обмен валюты. Будьте бдительны и осторожны!
 
Ранее сообщалось и предсмертных показаниях женщины, видевшей своего убийцу.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, кража денег, харьков
 
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