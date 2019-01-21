21.01.2019 15:19

24-летняя мошенница обокрала старушку (ФОТО)

Рецидивистка вошла в доверие к бабушке и украла ее сбережения.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, к копам поступило сообщение от 80-летней жительницы районного центра о том, что из ее квартиры пропали деньги.

Выяснять обстоятельства исчезновения средств взялись сотрудники уголовного розыска. Полицейские установили, что накануне к пенсионерке заходила женщина. Потерпевшая знала ее заочно и без колебаний впустила в дом.

В свое время гостя помогала продать всякий хлам и снова пришла предлагать свои услуги. Именно после ее визита из квартиры пропали деньги.

Оперативники провели ряд необходимых мероприятий и установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 24-летняя ранее судимая за имущественные преступления жительница Балаклеи. Женщина призналась в содеянном. Похищенные деньги сразу же потратила на собственные нужды.

Следователем возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Полицейские предупреждают граждан, не доверяйте незнакомцам и не пускайте их в собственных домов. Злоумышленники могут представляться сотрудниками различных социальных, коммунальных служб, предлагать дешевый товар или даже выгодный обмен валюты. Будьте бдительны и осторожны!