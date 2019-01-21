21.01.2019 17:14

Людоеды с Салтовки предстанут перед судом

Прокуратура направила в Орджоникидзевский районный суд обвинительный акт каннибалов, убивших и частично съевших



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Как сообщает Прокуратура, в Орджоникидзевский районный суд Харькова направлен обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору (п.4, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович.

Напомним, происшествие случилось в начале октября прошлого года. Отец с сыном (41 и 20 лет) познакомились на улице с будущей жертвой и пригласили его к себе в гости. Все трое злоупотребляли алкоголем, поэтому темой новой дружбы, конечно, стало застолья. За рюмкой гость (45 лет) рассказал, что раньше работал милиционером. Это вызвало подозрения у отца, так как ранее он имел проблемы с законом. Нетрезвые родственники решили убить мужчину.

В то время как отец бил жертву ножом, сын крепко держал потерпевшего, чтобы он не мог сопротивляться. После жесткой расправы мужчины расчленили тело погибшего и приняли его части в пищу. К тому же они угостили «блюдом» местного бездомного.

По показаниям подозреваемых, следы преступления они скрыли не сразу. Лишь через несколько дней после убийства они вынесли тело и выбросили в подвал ближайшего дома. Избавиться тела мужчин заставило возвращения с дачи дедушки, который также жил в квартире. Председатель они выбросить не успели, ее нашли правоохранители на балконе квартиры.

Сейчас по требованию прокуратуры оба мужчины находятся под стражей

Согласно санкции статьи им грозит пожизненное лишение свободы.

41-летнему мужчине инкриминируется также совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия). Во время обыска у него нашли около 60 патронов.