У харьковской семьи сгорел дом, мать и сын в неотложке (ФОТО)

Утром 21 января произошел пожар в частном жилом доме на двух хозяев в переулке Хасанском, 32 .
Тушили возгорание два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия спасателей в доме горела крыша и жилые комнаты на площади 70 кв.м.
В результате пожара пострадали хозяйка дома, 1937 года рождения, и ее сын, 1956 года рождения. Они успели самостоятельно покинуть опасную зону. После осмотра пострадавших врачами скорой, их госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Спасатели подали на тушение огня 3 пожарных ствола и в течение часа локализовали пожар. Еще три часа огнеборцам понадобилось для полной его ликвидации. Вторую часть дома удалось сохранить.
Причина возникновения пожара выясняется.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
В городе переменная облачность, без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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