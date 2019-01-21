21.01.2019 16:33

У харьковской семьи сгорел дом, мать и сын в неотложке (ФОТО)

Утром 21 января произошел пожар в частном жилом доме на двух хозяев в переулке Хасанском, 32 .



// ГСЧС

Тушили возгорание два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия спасателей в доме горела крыша и жилые комнаты на площади 70 кв.м.

В результате пожара пострадали хозяйка дома, 1937 года рождения, и ее сын, 1956 года рождения. Они успели самостоятельно покинуть опасную зону. После осмотра пострадавших врачами скорой, их госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Спасатели подали на тушение огня 3 пожарных ствола и в течение часа локализовали пожар. Еще три часа огнеборцам понадобилось для полной его ликвидации. Вторую часть дома удалось сохранить.



Причина возникновения пожара выясняется.