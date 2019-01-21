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21.01.2019  17:29   

Неисправная печь сожгла летнюю кухню

В Малой Даниловке спасатели потушили пожар в надворной застройке, которая возникла из-за неисправности печного отопления.


// ГСЧС

Пожар начался 21 января в 7:58, на его тушение отправились спасатели 32-й пожарно-спасательной части из Харькова.

Когда чрезвычайники приехали к месту пожара, огнем была охвачена часть чердака и деревянная стена летней кухни на площади около 10 кв.м. Возгорание удалось локализовать в 8:25. А в 10:09 его ликвидировали полностью.

По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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