21.01.2019 17:29

Неисправная печь сожгла летнюю кухню

В Малой Даниловке спасатели потушили пожар в надворной застройке, которая возникла из-за неисправности печного отопления.



// ГСЧС

Пожар начался 21 января в 7:58, на его тушение отправились спасатели 32-й пожарно-спасательной части из Харькова.

Когда чрезвычайники приехали к месту пожара, огнем была охвачена часть чердака и деревянная стена летней кухни на площади около 10 кв.м. Возгорание удалось локализовать в 8:25. А в 10:09 его ликвидировали полностью.



По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.