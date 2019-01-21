Неисправная печь сожгла летнюю кухню

В Малой Даниловке спасатели потушили пожар в надворной застройке, которая возникла из-за неисправности печного отопления.
Пожар начался 21 января в 7:58, на его тушение отправились спасатели 32-й пожарно-спасательной части из Харькова.
Когда чрезвычайники приехали к месту пожара, огнем была охвачена часть чердака и деревянная стена летней кухни на площади около 10 кв.м. Возгорание удалось локализовать в 8:25. А в 10:09 его ликвидировали полностью.
По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
В городе переменная облачность, без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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