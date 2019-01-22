22.01.2019 08:28

Харьковский военком попался на взятке в 500 долларов

21 января задокументирован факт вымогательства и получения военным комиссаром Харьковского ОРВК неправомерной выгоды в размере 500 долларов США от гражданина Украины за признание негодным для дальнейшего прохождения военной службы.



// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.



Деньги обнаружены и изъяты во время осмотра места происшествия. Коррупционер задержан.



Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту работы и жительства нарушителя.



По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.