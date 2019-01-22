Главная Новости Криминал и происшествия Харьковский военком попался на взятке в 500 долларов
22.01.2019  08:28   

Харьковский военком попался на взятке в 500 долларов

21 января задокументирован факт вымогательства и получения военным комиссаром Харьковского ОРВК неправомерной выгоды в размере 500 долларов США от гражданина Украины за признание негодным для дальнейшего прохождения военной службы.


// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Деньги обнаружены и изъяты во время осмотра места происшествия. Коррупционер задержан.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту работы и жительства нарушителя.

По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Тэги:  взятка, военком, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.01 Криминал и происшествия Обещал закрыть производство за взятку. Прокуратура разоблачила майора-полицейского в получении неправомерной выгоды (фото) 11.01 Криминал и происшествия Среднеазиатский «турист» за взятку хотел пешком нелегально покинуть Харьковщину 11.01 Криминал и происшествия Пограничник хотел подкупить коллегу, чтобы не срывать контрабандные схемы (ФОТО)
 
 

Видео

Харьковскому "Турбоатому" - 85
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 