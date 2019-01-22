Харьковский военком попался на взятке в 500 долларов

21 января задокументирован факт вымогательства и получения военным комиссаром Харьковского ОРВК неправомерной выгоды в размере 500 долларов США от гражданина Украины за признание негодным для дальнейшего прохождения военной службы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Деньги обнаружены и изъяты во время осмотра места происшествия. Коррупционер задержан.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту работы и жительства нарушителя.
По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
Хороший день, чтобы посвятить его текущим делам. Вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
В городе переменная облачность, без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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