Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП под Харьковом: легковушку отбросило на автобус, водитель погиб
22.01.2019  09:23   

Тройное ДТП под Харьковом: легковушку отбросило на автобус, водитель погиб

Столкновение произошло 21 января около 18:30 на трассе Харьков – Щербаковка в Дергачевском районе.


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Как установили полицейские, водитель автомобиля Chevrolet допустил столкновение с автомобилем «Лада», который от удара отбросило на автобус.

От полученных травм 33-летний водитель автомобиля «Лада» погиб на месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного рухуабо эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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