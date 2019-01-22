Во время ограбления пункта валют кассиру порезали руки

Злоумышленника, напавшего с ножом на сотрудницу пункта обмена валют, разоблачили оперативники Основянского отдела полиции.
Нападение произошло 12 декабря прошлого года в помещении пункта обмена валют.
70-летний житель Харьковской области угрожал кассиру ножом и требовал отдать деньги.
Кассир оказала злоумышленнику сопротивление, в результате которого получила резаные раны руки. Нападающий с места совершения преступления скрылся.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
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