22.01.2019 10:11

Во время ограбления пункта валют кассиру порезали руки

Злоумышленника, напавшего с ножом на сотрудницу пункта обмена валют, разоблачили оперативники Основянского отдела полиции.



// Нацполиция

Нападение произошло 12 декабря прошлого года в помещении пункта обмена валют.



70-летний житель Харьковской области угрожал кассиру ножом и требовал отдать деньги.



Кассир оказала злоумышленнику сопротивление, в результате которого получила резаные раны руки. Нападающий с места совершения преступления скрылся.



При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.