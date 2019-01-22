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22.01.2019  10:11   

Во время ограбления пункта валют кассиру порезали руки

Злоумышленника, напавшего с ножом на сотрудницу пункта обмена валют, разоблачили оперативники Основянского отдела полиции.


// Нацполиция

Нападение произошло 12 декабря прошлого года в помещении пункта обмена валют.

70-летний житель Харьковской области угрожал кассиру ножом и требовал отдать деньги.

Кассир оказала злоумышленнику сопротивление, в результате которого получила резаные раны руки. Нападающий с места совершения преступления скрылся.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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