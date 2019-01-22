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22.01.2019  10:57   

Двое ранее судимых мужчин обокрали склад фермера

Злоумышленники украли со склада фермерского хозяйства запчасти к сельскохозяйственной технике.


// Нацполиция

Утром 18 января в полицию Красноградского района с заявлением о краже обратился 64-летний местный фермер.

На месте следствие установило, что в складских помещениях хозяйства сломаны замки и исчезли 2 бензопилы и запчасти для грузовых авто.

Воров разоблачили в тот же день. Ими оказались двое ранее судимых жителей Красноградского района 50 и 21 года. Они признались в совершенном преступлении.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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