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22.01.2019  12:12   

Силовики анонсировали масштабное "отработки" Харьковщины

В Харькове и области правоохранители проведут ряд профилактических мероприятий, направленных на выявление преступлений


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Об этом  сообщили информагентства со ссылкой на заместителя председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина. По его словам, отработка будет проводиться с 21 по 31 января. «В частности, осуществление комплекса мероприятий с целью выявления фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств, выявление и обезвреживание незаконных каналов поступления и транзита наркотических веществ на территорию области, усиление наступательности действий полиции в направлении противодействия киберпреступности, ликвидация организованных групп и преступных организаций, противоправное деятельность которых оказывает негативное влияние на формирование криминогенной ситуации в Харьковской области в частности и в государстве в целом, увеличение присутствия полиции на улицах городов Харьковщины за счет привлечения дополнительных сил и средств, увеличение количества нарядов», - сказал Аброськин.

Он добавил, что для отработки в Харьковской области уже привлечены дополнительные силы и средства полиции в том числе за счет полицейских межрегиональных подразделений, развернутые дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты, а также привлечены другие наряды, усиленные суточные наряды дежурных частей и следственно оперативных групп. «Необходимо отметить и положительные достижения в направлении борьбы с преступностью в Харьковском регионе по результатам прошлого года. Количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 5%, в том числе фактов причинения тяжких телесных повреждений - почти на 20%, разбойных нападений - на треть . Меньше совершено отдельных видов имущественных преступлений, в первую очередь ограблений - на 22% и угонов транспортных средств - почти на 20% Усиленно результативность работы по раскрытию преступлений. Так полицией Харьковщины раскрывается 92% совершенных убийств и тяжких телесных повреждений», - добавил Аброськин.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  аброськин, силовики, отработка, харьков
 
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