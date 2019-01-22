22.01.2019 11:59

Нашлась нарколог, которая первой осматривала Зайцеву: Ее везут в суд

В Киевском райсуде Харькова сегодня, 22 января, должны допросить нарколога Елены Федирко, которая первой осматривала водитель, подозреваемого в смертельном ДТП на улице Сумской, Елену Зайцеву



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Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк, передает Depo.Харкив .

"Нашлась нарколог Федирко, которая осматривала Зайцеву сразу после ДТП. Сейчас ее доставляют в суд. Искали Федирко полгода", - написала она, добавив, что эту информацию подтвердил следователь Игорь Волков.

Как сообщалось ранее, 7 августа харьковский суд удовлетворил ходатайство о установления места нахождения свидетеля Елены Федирко.

Следующее заседание суда было назначено на 11 сентября. Длительный перерыв был связан с необходимостью проведения розыскных мероприятий.

Однако 11 сентября стало известно, что 6 сентября Федирко выехала на временно неподконтрольную территорию Донбасса.

Справка: Ужасная авария в Харькове произошла вечером 18 октября 2017 на пешеходном переходе у выхода из станции метро "Площадь Конституции".

От Центрального рынка ехал автомобиль Volkswagen. В это время по улице Сумской ехал автомобиль Lexus (за рулем была Елена Зайцева). На перекрестке возле "Пузатой хаты" автомобили врезались. Lexus отбросило на толпу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. В результате ДТП погибли шесть человек, еще пятеро были травмированы.