22.01.2019 13:49

Разоблачение и арест преступной группы: подробности от полиции (ФОТО)

Харьковские копы разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконной переправкой нелегалов через государственную границу.



//hk.npu.gov.ua

Как собщает ГУ Нацполиции, разоблачена организованная преступная группа сотрудниками отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанным с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Каждый их преступников выполнял определенную функцию. Возглавлявший группу 42-летний гражданин Таджикистана, нелегально находивишийся в Украине непосредственно подыскивал клиентов для нелегальной переправы. 24-летний луганчанин - переправлял людей с территории РФ за границу вне государственного контроля. 28-летний харьковчанин - перевозил нелегалов в Харьков на собственном автомобиле, минуя стационарные пункты пропуска.

По данным следствия, мужчины незаконно переправляли через государственную границу граждан Сомали, Афганистана, Вьетнама, в том числе - с малолетними детьми.

Всем соучастникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

За время деятельности члены группы организовали незаконную переправку через границу Украины 26 иностранцев. Все они были обнаружены и задержаны в разных регионах Украины.