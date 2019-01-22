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22.01.2019  14:03   

Женская колония в Харькове подверглась прокурорской проверке

Качановскую исправительную колонию (№ 54) посетили представители областной прокуратуры


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21 января 2019 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№ 54)» посетили руководитель Харьковской местной прокуратуры № 5 старший советник юстиции Владимир Калюга и первый заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры № 5 юрист первой категории Алексей Даниляк.

Представители прокуратуры провели прием осужденных женщин. Вопросы, с которыми обращались осужденные к прокурорам касались личных вопросов. Каждый, кто обратился, получил аргументированные ответы и разъяснения на поставленные вопросы.

«Только совместными усилиями администрации учреждения и представителей прокуратуры могут обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы и юридической осведомленности осужденных», - отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.

Источник:   Северо-восточное управление по исполнению уголовных наказаний
 Тэги:  колония, харьков, качановская проверка, прокуро
 
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