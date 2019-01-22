22.01.2019 14:44

Сеть порностудий ликвидирована в Харькове (ФОТО)

Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которая наладила в Харькове производство клубнички.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, преступную группировку разоблачили работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области совместно с отделом расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Во время досудебного расследования правоохранители установили семь злоумышленников, причастных к организации незаконного бизнеса. Преступную группу возглавили двое жителей Харькова.

Во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли компьютерную технику, веб-камеры, мобильные телефоны, эротические игрушки, деньги.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество), ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В января 2019 года досудебное следствие завершено и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.