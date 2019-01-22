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22.01.2019  14:07   

На месте пожара обнаружено тело погибшего хозяина дома (ФОТО)

Около половины девятого вечера 21 января начался пожар в частном жилом доме села Березовка Харьковского района.


// ГСЧС

Когда спасатели прибыли на вызов, огонь успел охватить почти все внутренние помещения дома: одну из жилых комнат, коридор и крыльцо. Площадь пожара составляла 40 кв.м.

Во время работ по пожаротушению в комнате, которая еще не была охвачена огнем, спасатели обнаружили тело 63-летнего хозяина дома.

Сейчас рассматриваются две основные версии причины пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления или короткое замыкание электросети.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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