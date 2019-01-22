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22.01.2019  15:49   

Арендаторы-мошенники не платили за землю и не построили обещанный дом отдыха

Прокуратура в суде отстаивает возвращения из недобросовестной аренды стоящих миллионы рекреационных земель в Харькове.


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Как сообщает Прокуратура, в Хозяйственный суд области направлен иск о возвращении из недобросовестной аренды 3 га земли в «зеленом» районе Харькова и взыскания задолженности за пользование участком.
 
Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерина Шевцова, земли стоимостью более 63 500 000. грн.  по ул.  Батумской в ​​2006 году получило в аренду одно из местных предприятий.  На участке должны построить дом отдыха.  Однако до сих пор строительство не началось.  Более того, с конца 2016 года арендатор перестал платить деньги за пользование землей.
 
Таким образом, земли рекреационного назначения простаивали более 10 лет, а арендатор нарушил существенные условия договора.  С целью возвращения участка территориальной общине прокуратура обратилась в суд.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, рекреационная зона, харьков
 
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