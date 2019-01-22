22.01.2019 15:49

Арендаторы-мошенники не платили за землю и не построили обещанный дом отдыха

Прокуратура в суде отстаивает возвращения из недобросовестной аренды стоящих миллионы рекреационных земель в Харькове.



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Как сообщает Прокуратура, в Хозяйственный суд области направлен иск о возвращении из недобросовестной аренды 3 га земли в «зеленом» районе Харькова и взыскания задолженности за пользование участком.

Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерина Шевцова, земли стоимостью более 63 500 000. грн. по ул. Батумской в ​​2006 году получило в аренду одно из местных предприятий. На участке должны построить дом отдыха. Однако до сих пор строительство не началось. Более того, с конца 2016 года арендатор перестал платить деньги за пользование землей.

Таким образом, земли рекреационного назначения простаивали более 10 лет, а арендатор нарушил существенные условия договора. С целью возвращения участка территориальной общине прокуратура обратилась в суд.