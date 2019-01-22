Нарколога удивило исчезновение анализов Зайцевой - суд над виновниками ДТП на Сумской (ФОТО)

Харьковские медики не устанавливали факт наркотического опьянения водительницы Lexus Елены Зайцевой
Как передает корреспондент Depo.Харкив, об этом заявила журналистам сегодня, 22 января, перед началом судебного заседания нарколог, которая первой осматривала Зайцеву, Елена Федирко. «Наркотического опьянения никто не идентифицировал. Там вывод - установлен факт употребления опиатов. И поэтому, чем это было наркотическое опьянение, сотрясение головного мозга, сказать невозможно», - сказала Федирко. Нарколог отметила, что Зайцева на момент осмотра была адекватной ситуации, в которую она попала. «Я увидела ее адекватной ситуации, которая была. Настроение неустойчивое, поведение неустойчиво. Она то плакала, то заторможенная была. То есть человек, попавший в ситуацию, в которой она была», - подчеркнула она.
Федирко отметила, что и крови, и мочи в Зайцевой забрали «очень много».
При этом нарколог очень удивилась, когда услышала, что эти пробы исчезли. «Исчезло? Не знаю. Оно никуда не могло исчезнуть, оно все было опечатано и находилось в лаборатории», - сказала Федирко. Она подчеркнула, что все, что написано в вывода после осмотра Зайцевой, «все соответствует действительности». Врач добавила, что уволилась по личным причинам, никто на нее не давил, родственники Зайцевой с ней на контакт не выходили.
Елена Зайцева во время осмотра в кабинете врача-нарколога. Скриншот видеозаписи с камер патрульных:
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