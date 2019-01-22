22.01.2019 15:36

Нарколога удивило исчезновение анализов Зайцевой - суд над виновниками ДТП на Сумской (ФОТО)

Харьковские медики не устанавливали факт наркотического опьянения водительницы Lexus Елены Зайцевой



Фото: NewsRoom

Как передает корреспондент Depo.Харкив, об этом заявила журналистам сегодня, 22 января, перед началом судебного заседания нарколог, которая первой осматривала Зайцеву, Елена Федирко. «Наркотического опьянения никто не идентифицировал. Там вывод - установлен факт употребления опиатов. И поэтому, чем это было наркотическое опьянение, сотрясение головного мозга, сказать невозможно», - сказала Федирко. Нарколог отметила, что Зайцева на момент осмотра была адекватной ситуации, в которую она попала. «Я увидела ее адекватной ситуации, которая была. Настроение неустойчивое, поведение неустойчиво. Она то плакала, то заторможенная была. То есть человек, попавший в ситуацию, в которой она была», - подчеркнула она.

Федирко отметила, что и крови, и мочи в Зайцевой забрали «очень много».

При этом нарколог очень удивилась, когда услышала, что эти пробы исчезли. «Исчезло? Не знаю. Оно никуда не могло исчезнуть, оно все было опечатано и находилось в лаборатории», - сказала Федирко. Она подчеркнула, что все, что написано в вывода после осмотра Зайцевой, «все соответствует действительности». Врач добавила, что уволилась по личным причинам, никто на нее не давил, родственники Зайцевой с ней на контакт не выходили.

Елена Зайцева во время осмотра в кабинете врача-нарколога. Скриншот видеозаписи с камер патрульных: