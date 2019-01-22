22.01.2019 16:16

Малолетние преступники на Харьковщине могут избежать тюрьмы

На Харьковщине запустили пилотный проект по замене наказания малолетним преступникам, совершившим мелкие и средней тяжести преступления, участием в специальной работе с юристами и психологами.



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Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает УНН.

«Проект предусматривает для детей, которые впервые совершили преступление легкой или средней тяжести, вместо привлечения к уголовной ответственности пройти через программу восстановления и избежать наказания», - сообщили в пресс-службе Минюста.

Соответствующий приказ о запуске пилотного проекта "Программа восстановления для несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми в совершении преступления" подписали министр юстиции Павел Петренко и Генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, ключевые условия участия несовершеннолетнего в этой программе - это наличие потерпевшей стороны, совершение несовершеннолетним впервые преступления небольшой или средней тяжести, которых только за прошлый год по всей стране было зафиксировано 2,5 тысячи, признание несовершеннолетним своей вины и согласие несовершеннолетнего и потерпевшего принять участие в этой программе.

Процедура предусматривает посещение обвиняемого в преступлении в течение определенного времени занятия с психологом, тренинги, работу с корпоративными наставниками и тому подобное. На первом этапе, Кромк Харьковской, он будет действовать в 5 регионах: Донецкой, Львовской, Луганской, Николаевской, Одесской областях.

В свою очередь, министр юстиции Павел Петренко напомнил, что министерство уже имеет успешный опыт запуска системы пробации для несовершеннолетних, получивших судебные приговоры. «Около 1 000 несовершеннолетних, имевших приговоры судов, не пошли в тюрьмы, а прошли через пробационные программы. 98% из этих детей повторно не совершили преступление», - отметил глава Минюста.

Напомним, в августе прошлого года УНН сообщал, что в Минюсте разрабатывают законопроект о выводе детей, совершивших незначительные преступления, из системы уголовного производства, чтобы они не попадали в тюрьму.