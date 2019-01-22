22.01.2019 16:43

1 117 заявлений о насилии в семье в Харькове подано непосредственно детьми (ФОТО)

В Харьковском центре пробации обсудили положения Стамбульской конвенции и нововведения, которые ожидают Харьковчан в 2019 году



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На днях начальники районных отделов филиала Государственного учреждения «Центр пробации» в Харьковской области приняли участие в проведении круглого стола, темой которого была «Реализация положений Стамбульской конвенции: новые механизмы в национальном законодательстве противодействия домашнему насилию, которые заработают в 2019 году».

Ссылаясь на статистику: за 10 месяцев 2018 года, в Украине в органы Национальной полиции поступило более 97 000 заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях, связанных с домашним насилием, из которых 1 177 обращений подано лично детьми.

Поэтому, целью мероприятия было обсуждение изменений действующего законодательства, регулирующим противодействие домашнему насилию и привлечения виновных в совершении данного деяния к ответственности, в том числе определенной положениями Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения круглого стола были обсуждены вопросы реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, борьбу с этими явлениями и имплементации ее к отечественному законодательству. «Домашнее насилие - это не внутренне семейное дело или особенности семейного общения. Это противоправные действия, которым нет оправдания, о которых нельзя молчать! », - подчеркнула начальник Главного территориального управления юстиции Харьковской области Татьяна Егорова.