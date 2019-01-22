22.01.2019 16:31

Харьковские СБУшники задержали крупного поставщика экстази

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали функционирование международного канала контрабанды в Украину психотропных веществ.



// ssu.gov.ua

Оперативники Харьковского управления СБУ установили, что житель Северодонецка лично ввозил контрабандой из одной из стран Европы психотропные вещества МDМА, которые сбывал в Украине, в частности в Харьковской области, наркодилерам большими партиями.

В ходе спецоперации правоохранительных органов задокументирован факт сбыта злоумышленником таблеток психотропа МDМА на девять тысяч евро.



Сотрудники СБ Украины задержали наркодельца в пункте пропуска «Ягодин» Волынской области. Злоумышленник пытался ввезти в нашу страну в рейсовом автобусе очередную крупную партию психотропов. У него изъято шесть тысяч таблеток МDМА, спрятанных в пакетах с кофе.



Всего в ходе спецоперации правоохранители изъяли из незаконного оборота 8,5 тысячи таблеток МDМА весом более 2,6 килограмма, стоимость которых по ценам «черного рынка» достигает трех миллионов гривен.



Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 307 и 305 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.