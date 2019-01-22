22.01.2019 16:48

Два пьяных рецидивиста превратили парня в инвалида

Если бы не студенты, вероятнее всего, молодой парня могли забить до смерти.



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Как сообщает Прокуратура приговором Купянского районного суда двух местных жителей признали виновными в покушении на убийство, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору, разбое с нанесением тяжких телесных повреждений и незаконном завладении паспортом (ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 357 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя Изюмского местной прокуратуры Александр Михалик, 26-летнему преступнику присудили 11 лет лишения свободы, его 30-летнему сообщнику - 10 лет за решеткой. Обоим - с конфискацией имущества.

Обстоятельства дела:

Происшествие случилось в г.. Купянск конце января 2017 года. Осужденные жестоко избили случайного прохожего. Нетрезвые ранее судимые преступники набросились на 22-летнего парня на остановке общественного транспорта. Причиной конфликта стала личная обида: потерпевший сделал замечание одному из злоумышленников, производил естественные потребности прямо на остановке. Такая «дерзость» возмутила рецидивиста, и он набросился на парня с битой. Нападающий бил жертву по голове, а его товарищ наблюдал, чтобы противоправные действия никто не заметил.

Остановил разбойников лишь шум, который подняли студенты соседнего общежития - двое ребят увидели драку в окно и начали кричать и свистеть. Вахтер общежития вызвала на место происшествия полицию.

В это время злоумышленники, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, обыскали карманы жертвы, забрали его телефон и паспорт, после чего скрылись.

-За полученных травм парень три недели провел в коме. Чтобы спасти ему жизнь, врачи провели 5 сверхсложных операций. Он до сих пор не может самостоятельно передвигаться и разговаривать и требует постоянного лечения и реабилитации.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.