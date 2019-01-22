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22.01.2019  17:17   

В Карпатах травмировался лыжник-подросток из Харькова

Во Львовской области на лыжной трассе травмировался 10-летний турист


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Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской обладминистрации. По данным ОГА, 21 января на лыжной трассе горы Высокий Верх спасатели оказали помощь травмированному туристу - жителю Харькова 2009 года рождения. Ребенок получил травму головы.

Источник:   Депо.Харьков
 Тэги:  травса, карпаты, харьков, лыжник, подросток
 
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