В Карпатах травмировался лыжник-подросток из Харькова

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Гороскоп по знакам Зодиака на 22 января Хороший день, чтобы посвятить его текущим делам. Вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.

Холод и метель: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 23 января Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.