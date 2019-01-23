23.01.2019 09:44

В колонию под Харьковом доставили хлеб с добавками

В Покровской исправительной колонии (№ 17) пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.



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Так, 21 января при выдаче посылки, поступившей осужденному С. от гражданки Г., в буханке хлеба обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета, похожим на наркотическое.



По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Балаклейский отдел полиции.