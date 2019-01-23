Главная Новости Криминал и происшествия В шестнадцатиэтажке загорелся хлам в общем коридоре: пожарные спасли двух женщин и ребенка
23.01.2019  10:39   

В шестнадцатиэтажке загорелся хлам в общем коридоре: пожарные спасли двух женщин и ребенка

Сейчас выясняется причина пожара и убытки, нанесенные огнем.


// ГСЧС

22 января в 16:46 начался пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме на ул. Дружбы Народов, 242, что в Московском районе Харькова.

Загорелись старые домашние вещи в коридоре общего пользования на 15-м этаже, возникло сильное задымление. Также горел электрический щит.

Жительница одной из квартир не смогла выйти наружу из-за высокой температуры и дыма. Пытаясь это сделать, получила ожоги. Прибывшие на помощь спасатели увидели ее на балконе.

Пожарные пригасили пламя и вывели на свежий воздух пострадавшую женщину. Бригадой скорой ее госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Кроме нее, удалось спасти из задымленной зоны еще и мать с двухлетним ребенком, а также эвакуировать 6 других жителей.

Площадь пожара составила 10 кв.м. Его тушили с проведением поисково-спасательных работ и локализовали уже в 17:26, а окончательно ликвидировали в 18:33.

Сейчас выясняется причина пожара и убытки, нанесенные огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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