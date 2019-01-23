23.01.2019 11:11

На Харьковщине продолжается профилактическая отработка региона

С 21 по 31 января на территории Харьковской области продолжаются профилактические мероприятия, направленные на предотвращение совершения правонарушений, стабилизации криминогенной ситуации и противодействия преступности.



://hk.npu.gov.ua

К отработке мероприятий привлечены дополнительные наряды патрульной полиции для обеспечения общественной безопасности на улицах города. Дополнительные автопатрули следят за безопасностью дорожного движения на автодорогах с целью снижения уровня аварийности.

Также работают патрульные-кинологи для выявления запрещенных предметов и веществ.

К слову, за прошедшие сутки патрульные с кинологами зафиксировали 7 случаев связанных с выявлением у граждан веществ похожих на наркотические.

Отработка региона продолжается.

Справка.;как сообщил перрвый заместитель Главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, конец прошлого года и начало текущего ознаменовался совершением ряда дерзких резонансных преступлений в регионе. Часть из них до сих пор остаются нераскрытыми. Учитывая этот факт, руководство Нацполиции приняло решение о проведении в период с 21 по 31 января этого года профилактических мероприятий по отработке Харьковского региона.