На Харьковщине продолжается профилактическая отработка региона

С 21 по 31 января на территории Харьковской области продолжаются профилактические мероприятия, направленные на предотвращение совершения правонарушений, стабилизации криминогенной ситуации и противодействия преступности.
К отработке мероприятий привлечены дополнительные наряды патрульной полиции для обеспечения общественной безопасности на улицах города. Дополнительные автопатрули следят за безопасностью дорожного движения на автодорогах с целью снижения уровня аварийности.
Также работают патрульные-кинологи для выявления запрещенных предметов и веществ.
К слову, за прошедшие сутки патрульные с кинологами зафиксировали 7 случаев связанных с выявлением у граждан веществ похожих на наркотические.
Отработка региона продолжается.
Справка.;как сообщил перрвый заместитель Главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, конец прошлого года и начало текущего ознаменовался совершением ряда дерзких резонансных преступлений в регионе. Часть из них до сих пор остаются нераскрытыми. Учитывая этот факт, руководство Нацполиции приняло решение о проведении в период с 21 по 31 января этого года профилактических мероприятий по отработке Харьковского региона.
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Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: