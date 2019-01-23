Главная Новости Криминал и происшествия Салон красоты подвергся нападению рецидивиста с «розочкой» (ФОТО)
23.01.2019  12:55   

Салон красоты подвергся нападению рецидивиста с «розочкой» (ФОТО)

Злоумышленника, который напал на 28-летнюю работницу салона красоты, задержали оперативники Основянского отдела полиции.


// facebook

20 января текущего года неизвестный зашел в помещение салона красоты и, угрожая сотруднице разбитой стеклянной бутылкой, требовал отдать деньги и украшения.

Испуганная девушка отдала злоумышленнику золотые кольца и деньги.

Также злоумышленник завладел ее мобильным телефоном.

За совершение данного преступления в ходе проведения профилактической отработки территории района оперативники за считанные часы задержали 52-летнего ранее неоднократно судимого харьковчанина.

 По данному факту следственным открыто уголовное производство ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  харьков, салон красоты, ограбление, разбитая бутылка, розочка, рецидивист
 
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