23.01.2019 12:55

Салон красоты подвергся нападению рецидивиста с «розочкой» (ФОТО)

Злоумышленника, который напал на 28-летнюю работницу салона красоты, задержали оперативники Основянского отдела полиции.



// facebook

20 января текущего года неизвестный зашел в помещение салона красоты и, угрожая сотруднице разбитой стеклянной бутылкой, требовал отдать деньги и украшения.

Испуганная девушка отдала злоумышленнику золотые кольца и деньги.

Также злоумышленник завладел ее мобильным телефоном.

За совершение данного преступления в ходе проведения профилактической отработки территории района оперативники за считанные часы задержали 52-летнего ранее неоднократно судимого харьковчанина.

По данному факту следственным открыто уголовное производство ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.