Салон красоты подвергся нападению рецидивиста с «розочкой» (ФОТО)

Злоумышленника, который напал на 28-летнюю работницу салона красоты, задержали оперативники Основянского отдела полиции.
20 января текущего года неизвестный зашел в помещение салона красоты и, угрожая сотруднице разбитой стеклянной бутылкой, требовал отдать деньги и украшения.
Испуганная девушка отдала злоумышленнику золотые кольца и деньги.
Также злоумышленник завладел ее мобильным телефоном.
За совершение данного преступления в ходе проведения профилактической отработки территории района оперативники за считанные часы задержали 52-летнего ранее неоднократно судимого харьковчанина.
По данному факту следственным открыто уголовное производство ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
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