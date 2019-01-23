23.01.2019 13:47

На Салтовке обнаружен незаконный пункт государственной лотереи (ФОТО)

Полицейские проверяют деятельность сомнительного предприятия.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, во время профилактической отработки территории Киевского района в помещении по улице Героев Труда полицейские обнаружили заведение государственной лотереи, который функционировал незаконно.

Полицейские установили, что нежилое помещение для функционирования учреждения государственной лотереи арендовал 53-летний харьковчанин.

Мужчина с октября прошлого года осуществлял продажу билетов лотереи и ни был их официальным распространителем.

Такие действия являются нарушением требований Закона Украины «О государственных лотереях в Украине».

Полицией изъято 10 системных блоков.

За нарушение правил порядка осуществления хозяйственной деятельности относительно 53-летнего мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.