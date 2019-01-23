Главная Новости Криминал и происшествия В харьковской школе распылили газ
23.01.2019  13:52   

В харьковской школе распылили газ

Инцидент произошел утром 23 января в школе № 108 на улице Холодногорской, 67.


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Около одиннадцати часов утра неизвестный распылил в раздевалке неизвестное вещество, предварительно из баллончика, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Детей вывели из помещения.

Учебный процесс не прерывался, пострадавших нет.

Информация внесена в журнал единого учета Холодногорского ОП.

 

Тэги:  газовый баллончик, школа, полиция, харьков
 
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