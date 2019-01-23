В харьковской школе распылили газ

Инцидент произошел утром 23 января в школе № 108 на улице Холодногорской, 67.
Около одиннадцати часов утра неизвестный распылил в раздевалке неизвестное вещество, предварительно из баллончика, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Детей вывели из помещения.
Учебный процесс не прерывался, пострадавших нет.
Информация внесена в журнал единого учета Холодногорского ОП.
Гороскоп на сегодняшний день удачен, звезды обещают вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: