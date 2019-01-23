23.01.2019 16:19

Разбойника поймали на горячем харьковские копы (ФОТО)

Любитель бить женщин бутылкой по голове задержан.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 января в полицию обратилась 31-летняя харьковчанка.

Она сообщила, что поздно вечером у дома на проспекте Любови Малой на нее напал неизвестный. Мужчина стеклянной бутылкой нанес ей три удара по голове и завладел личными вещами.

В ходе проведения профилактической отработки территории района работники полиции задержали за совершение преступления 42-летнего уроженца Автономной Республики Крым.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.