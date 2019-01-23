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23.01.2019  16:19   

Разбойника поймали на горячем харьковские копы (ФОТО)

Любитель бить женщин бутылкой по голове задержан.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 января в полицию обратилась 31-летняя харьковчанка.
 
Она сообщила, что поздно вечером у дома на проспекте Любови Малой на нее напал неизвестный. Мужчина стеклянной бутылкой нанес ей три удара по голове и завладел личными вещами.
 
В ходе проведения профилактической отработки территории района работники полиции задержали за совершение преступления 42-летнего уроженца Автономной Республики Крым.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пойман грабитель, разбойник, харьков
 
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