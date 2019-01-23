23.01.2019 16:27

Под Харьковом обстреляли автобус: подробности (ФОТО)

В результате происшествия за медицинской помощью обратились четверо граждан. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.



// Нацполиция

Инцидент произошел около пяти часов вечера 22 января в Новой Водолаге возле магазина «Идеал».



Между 56-летним водителем автомобиля Toyota и 64-летним водителем автобуса «Богдан» произошел конфликт по поводу блокировки автобусом легковушки на парковке возле магазина.



Между мужчинами произошла перепалка, которая переросла в конфликт. В результате водитель легковушки достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в сторону автобуса.



В результате травмы получил водитель автобуса, пассажир и случайный прохожий. Кроме того, пули пробили стекло «Богдана» и повредили кузов.



После этого между потерпевшими и правонарушителем возникла драка.



В результате происшествия в районную больницу были доставлены 64-летний водитель автобуса с ушибом лица, 41-летний пассажир автобуса с ушибом головы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и 39-летний случайный прохожий, который получил закрытую черепно-мозговую травму, убой и ожог брюшной стенки. После осмотра врачами трое мужчин были отпущены домой.



Сам стрелок также пострадал в ходе инцидента: он госпитализирован в хирургическое отделение медицинского учреждения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.



Полицейские изъяли с места происшествия травматический пистолет, патроны и гильзы. Установлено, что мужчина имел разрешение на оружие.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.