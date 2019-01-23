23.01.2019 17:17

Харьковская полиция за сутки раскрыла 30 преступлений (ФОТО)

Всего с начала отработки по «горячим следам» раскрыто 52 преступления, среди раскрытых - грабеж, 11 краж, 2 хулиганства и другие преступления.



//hk.npu.gov.ua

Профилактическая отработка проводится по приказу руководства Национальной полиции Украины и продлится до 31 января.

Для оперативного реагирования на преступления и их раскрытие создано 69 следственно-оперативных групп.

Для предупреждения уличной преступности увеличено количество нарядов, сейчас в городе работает 46 мобильных групп патрульной полиции и 55 пеших патрулей. Координацию действий полиции круглосуточно обеспечивает Ситуационный центр Главного управления.

За сутки разыскано трех человек, скрывающихся от органов следствия и суда. 25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Так, 22 января в Лозовской отдела полиции обратился 52-летний житель Черкасской области. Мужчина сообщил, что в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Лозовая неизвестный завладел его сумкой с личными вещами. В ходе проведения профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области сотрудники группы реагирования патрульной полиции по «горячим следам» раскрыли вблизи места происшествия 26-летнего жителя Житомирской области.

В новолуние полицейские изъяли сумку с личными вещами заявителя. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. Следственным открыто уголовное производство по факту совершения грабежа. Злоумышленнику грозит до 4 лет тюрьмы.

За минувшие сутки полицейскими составлено 76 протоколов по фактам административных правонарушений. Из них 15 - по статье 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах), 4 - по статье 178 (распитие спиртных напитков в общественных местах и ​​появление в общественных местах в пьяном виде), 5 - по статье 187 (нарушение правил административного надзора) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Отработано 422 объекта - ломбарды, рынки, места отдыха граждан, гаражные кооперативы, автовокзалы и железнодорожные вокзалы, станции технического обслуживания.

Усилена работа на блокпостах по выявлению фактов незаконного оборота оружия и наркотических средств, осуществляется контроль на дорогах с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

За сутки работниками полиции проверено 5 объектов разрешительной системы с оружием и взрывчатыми материалами, 435 владельцев огнестрельного оружия, 11 владельцев оружия привлечены к административной ответственности.

С целью стабилизации криминогенной обстановки в регионе и обеспечения безопасности граждан в Харькове и области в круглосуточном режиме работает 33 полицейские посты. Работа по отработке территории региона продолжается.