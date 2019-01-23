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23.01.2019  17:49   

Внимание! Нужна помощь в опознании пострадавшей в ДТП (ФОТО)

Полицией устанавливается личность женщины, попавшей под колеса на ХТЗ!


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 января 2019 на обочине дороги по улице Мира напротив дома № 34 в Харькове экипажем патрульной полиции было обнаружено тело неустановленной женщины в бессознательном состоянии.        
 
Пострадавшую с черепно-мозговой травмой и ушибами доставили в больницу. В настоящее время женщина находится в тяжелом не контактен состоянии в отделении Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. А. И. Мещанинова.
 
По факту происшествия следователем проводиться досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение ПДД  или експлуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Криминального кодекса Украины.
 
Приметы женщины: на вид 35-40 років, крепкого сложения.
 
Была одета в черную куртку, темные джинси, черную обувь. При себе имела парик светлого цвета.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о ее личности, просим сообщить в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Натальи Жигун по телефонам: (057) 715 71 64, (057) 715 71 60, «  102 »или другим удобным способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  опознание пострадавшей, дтп, харьков
 
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