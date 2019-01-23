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23.01.2019  19:51   

Найденная в заснеженном лесу собака сама туда убежала (ВИДЕО)

Чудесная история спасения породистого пса, который заблудился в лесу и несколько суток выл, призывая на помощь, подошла к завершению.


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Найденная собака, с тех пор, как была спасена женщиной, успела нескольео раз сменить имя.
 
Спасатели назвали ее Моцартом и «отвезли в Харьков, чтобы начать активные поиски его хозяев. Но зенненхунд заскучал без общения с человеком и нашлись люди, которые временно взяли его к себе и дали ему новое имя – Бенджамин», - рассказали в Службе спасения животных.
 
Долго гостить у незнакомых людей животному не пришлось – спустя три дня на горячую линию позвонила взволнованная женщина. Как оказалось, пса на самом деле зовут Бисмарк, 5 января он испугался звука петарды и сбежал из дома.
 
«Хозяева искали его везде, где можно, опрашивали прохожих – но никто пса не видел. А потом любимца нашли у нас», - говорят спасатели зверья.
 
Напомним, что этот пес был спасен женщиной, когла он выл, замерзая в заснеженном лесу. 
 
Тэги:  собака в лесу, спасение, харьков
 
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