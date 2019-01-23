Найденная в заснеженном лесу собака сама туда убежала (ВИДЕО)

Чудесная история спасения породистого пса, который заблудился в лесу и несколько суток выл, призывая на помощь, подошла к завершению.
Гороскоп на сегодняшний день удачен, звезды обещают вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: