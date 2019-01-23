23.01.2019 19:51

Найденная в заснеженном лесу собака сама туда убежала (ВИДЕО)

Чудесная история спасения породистого пса, который заблудился в лесу и несколько суток выл, призывая на помощь, подошла к завершению.



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Найденная собака, с тех пор, как была спасена женщиной, успела нескольео раз сменить имя.

Спасатели назвали ее Моцартом и «отвезли в Харьков, чтобы начать активные поиски его хозяев. Но зенненхунд заскучал без общения с человеком и нашлись люди, которые временно взяли его к себе и дали ему новое имя – Бенджамин», - рассказали в Службе спасения животных.

«Хозяева искали его везде, где можно, опрашивали прохожих – но никто пса не видел. А потом любимца нашли у нас», - говорят спасатели зверья.