Главная Новости Криминал и происшествия На Студенческой столкнулись две иномарки
24.01.2019  09:41   

На Студенческой столкнулись две иномарки

Авария произошла 23 января около трех часов дня на перекрестке улиц Акадeмика Павлова и Валентиновской.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Субару и Рeвион.

В результате ДТП никто нe пострадал.

На водителя авто "Рeвион" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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